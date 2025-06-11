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موعد مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي

07:00 م الأربعاء 11 يونيو 2025

لاعبي الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستأنف المارد الأحمر تدريباته الجماعية في معسكر الفريق المغلق بمدينة ميامي الأمريكية، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، عقب الحصول على راحة من التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وكانت القرعة الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، أوقعت الأهلي في المجموعة الأولى البطولة، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

ويلاقي المارد الأحمر نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو المقبل في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، على ستاد "هارد روك" بالولايات المتحدة الأمريكية.

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