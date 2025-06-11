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"ليس بسنتياجو برنانبيو".. ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقة ألكسندر أرنولد

06:42 م الأربعاء 11 يونيو 2025

أرنولد

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي ريال مدريد عن موعد تقديم صفقته الجديدة، ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن فريق ليفربول السابق، والمنتقل للميرنجي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وانضم أرنولد لصفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "سيتم تقديم لاعب الفريق الجديد ترينت ألكسندر أرنولد الساعة 1:30 ظهر غدا الخميس في مدينة ريال مدريد الرياضية".

وأكمل البيان "فلورنتينو بيريز رئيس النادي سيستقبل اللاعب لحضور حفل التوقيع الرسمي لمدة 6 سنوات مع النادي، ويتحدث بعدها ألكسندر أرنولد إلى وسائل الإعلام".

ومن المنتظر أن يشارك أرنولد مع ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق في 15 من شهر يونيو الجاري وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كل من الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

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