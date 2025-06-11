كتب - يوسف محمد:

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بداية من النسخة الثانية المقرر إقامتها في عام 2029 إلى 48 فريقا بدلا من 32 فريقا.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيعقد اجتماعات موسعة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة إمكانية زيادة عدد الفرق المشاركة في مونديال الأندية بداية من النسخة الثانية عام 2029، حال نجاح النسخة الحالية من البطولة.

وأشارت الصحيفة، أن هذا القرار جاء بعد ضغط كبير من قبل الأندية الكبيرة، التي لم تتمكن من المشاركة في النسخة الأولى من البطولة.

وتقام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، بمشاركة 32 فريقا، تنطلق بداية من 15 يونيو الجاري 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

ويذكر أن مباراة الافتتاح الخاصة بالنسخة الحالية ببطولة كأس العالم للأندية، ستقام يوم 15 يونيو الجاري، بين فريقي إنتر ميامي الأمريكي والنادي الأهلي، في تمام الساعة الثالثة صباحا.

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