كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن المرشحين لجائزة أفضل أداء فردي خلال مباراة في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي.

وشهدت القائمة التي ضمت 10 لاعبين تواجد الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي.

ورُشح صلاح للجائزة عن أدائه خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل وكذلك تم ترشيح عمر مرموش عن مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل، فيما تم ترشيح لاعب تشيلسي كولر بالمر عن أدائه بمباراة برايتون.

وتواجد لاعب نيوكاسل ألكسندر إيزاك عن مباراته أمام إيبسويتش تاون، فيما تواجد لاعب مانشستر يونايتد أماد ديالو بالقائمة عن أدائه بمباراة ساوثهامبتون بينما ضمت القائمة لاعب بورنموث جاستن كلويفرت عن أدائه أمام نيوكاسل وتواجد زميله دانجو واتارا عن أدائه بمباراة نوتنجهام فورست.

وضمت القائمة كذلك الثلاثي كريس وود لاعب نوتنجهام فورست عن أدائه خلال مباراة فريقه أمام برايتون وكذلك لاعب أرسنال مايلز لويس سكيلي عن أدائه بمباراة مانشستر سيتي فيما تواجد لاعب برينتفورد برايان مبيومو عن أدائه أمام برايتون.

يذكر أن محمد صلاح قد أنهى موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي بجائزة هداف الموسم وأفضل صانع ألعاب، فيما توّج مرموش بجائزة أفضل هدف.

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