شادة كلامية بين ميسي ورودريجيز بمباراة الأرجنتين و

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

رصدت كاميرا مباراة الأرجنتين وكولومبيا مشادة كلامية بسيطة بين نجمي المنتخبين ليونيل ميسي وخاميس رودريجيز.

التعادل بهدف لمثله كان قد حسم نتيجة مباراة الأرجنتين وكولومبيا التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويبدو أن ميسي لم ينسِ التصريحات التي أدلى بها رودريجيز عقب خسارة نهائي كوبا أمريكا 2024 على يد الأرجنتين حين قال إن هناك أمور خارجية أثرت على فرص تتويجهم باللقب.

وكشفت تقارير صحفية عالمية أن ميسي حين واجه رودريجيز استغل الفرصة للرد بقوله:"تقول:"إننا حصلنا على مساعدة في النهائي، أنت تتحدث كثيراً".

وحين تم توجيه سؤالاً عقب المباراة للنجم الكولومبي ليكشف سبب المشادة الكلامية بينه وميسي خلال المباراة قال:"ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب".

ورفع التعادل رصيد منتخب الأرجنتين إلى النقطة 35 في صدارة المجموعة إذ ضمن من قبل المشاركة بكأس العالم 2026 فيما رفع التعادل رصيد منتخب كولومبيا إلى النقطة 22 في المركز السادس.

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