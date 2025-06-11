كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب نفاد تذاكر مباريات فريق ريال مدريد بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2025 قد أوقعت فريق ريال مدريد رفقة أندية: الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، ريد بول سالزبورج النمساوي.

وذكرت صحيفة "آس " الإسبانية عبر تقرير لها اليوم الأربعاء، إن تذاكر أول مباراتين لريال مدريد نفدتا بالفعل وتقترب تذاكر مباراته الثالثة من النفاد في ظل الشعبية التي لا تضاهى بالولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالأندية الأخرى المشاركة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية ذاتها أن نادي ريال مدريد هو النادي الوحيد المشارك بكأس العالم للأندية الذي تم بيع تذاكر مباراته الأولى في البطولة.

ومن المقرر أن يستهل فريق ريال مدريد مشواره بالنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية عند العاشرة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

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