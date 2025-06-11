"من الدوري الإيطالي".. سيتي يعلن صفقته الصيفية الرابعة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي تياني رايندرز قادمًا من ميلان الإيطالي.

وأشار نادي مانشستر سيتي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أن صاحب الـ 26 عامًا قد وقع على عود حتى صيف عام 2030.

ويعد لاعب الوسط الهولندي الصفقة الرابعة لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد الجزائري ريان آيت نوري والفرنسي ريان شرقي والإنجليزي ماركوس بيتينيلي.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي 2024/25 قادمًا من صفوف ميلان بـ 54 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 5.

ويستعد فريق مانشستر سيتي للمشاركة بالنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

ويقع فريق مانشستر سيتي بالمجموعة السابعة بكأس العالم للأندية رفقة أندية: الوداد المغربي، العين الإماراتي ويوفنتوس.

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