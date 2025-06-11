تمكن منتخب السنغال من تحقيق الفوز على حساب نظيره المنتخب الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما أمس الثلاثاء، على ستاد "نوتنجهام".

وأحرز أهداف منتخب السنغال في اللقاء كلا من: "إسماعيلا سار في الدقيقة 40، حبيب ديارا في الدقيقة 62 وشيخ سابالي في الدقيقة 3+90"، فيما أحرز هدف إنجلترا الوحيد في اللقاء هاري كين في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وسجل المنتخب السنغالي الانتصار الأول لمنتخبات قارة أفريقيا، على حساب منتخب إنجلترا، حيث لم يسبق وحقق أي منتخب أفريقي الفوز على حساب إنجلترا.

وخاض المنتخب الإنجليزي 21 مباراة من قبل أمام منتخبات أفريقيا، تمكن خلالهم من تسجيل 15 فوزا و6 تعادلات، قبل أن يتلقى هزيمته الأولى أمس.

كما أن مباراة هذه تعد المرة الأولى في التاريخ، التي يستقبل فيها منتخب إنجلترا، ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة أمام منتخب أفريقي.

وكان منتخب السنغال نجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، لتصبح هذه المرة الثانية في التاريخ، التي تتعرض فيها إنجلترا للهزيمة بفارق هدفين أو أكثر على ملعبها، بعد أن تكون متقدمة في اللقاء.

ويذكر أن المنتخب الإنجليزي، كان قد تلقى هزيمة في عام 1995 أمام منتخب البرازيل، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، عقب تقدمها بهدف دون مقابل في بداية المباراة، خلال البطولة الودية التي أقيمت في لندن آنذاك.

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