"فوز السنغال وتعادل فلسطين".. نتائج مباريات أمس الثلاثاء

أقيمت أمس الثلاثاء، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمناسبات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

كما شهدت مباريات أمس الثلاثاء، إقامة أكثر من مباراة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي

نتائج مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم أمس

النمسا تفوز على سان مارينو (4-0)

رومانيا تفوز على قبرص (2-0)

هولندا تفوز على مالطا (8-0)

فنلندا تفوز على بولندا (2-1)

صربيا تفوز على أندورا (3-0)

لاتفيا تتعادل مع أندورا (1-1)

نتائج مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم أمس

اليابان تفوز على إندونيسيا (6-0)

الصين تفوز على البحرين (1-0)

كوريا الجنوبية تفوز على الكويت (4-0)

أوزبكستان تفوز على قطر (3-0)

إيران تفوز على كوريا الشمالية (3-0)

أستراليا تفوز على السعودية (2-1)

العراق تفوز على الأردن (1-0)

فلسطين تتعادل مع عمان (1-1)

نتائج مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم أمس

بوليفيا تفوز على تشيلسي (2-0)

نتائج المباريات الودية الدولية أمس

السويد تفوز على الجزائر (4-3)

روسيا تفوز على بيلا روسيا (4-1)

السنغال تفوز على إنجلترا (3-1)