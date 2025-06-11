كتب - يوسف محمد:

كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري 2025 حتى 13 يوليو المقبل.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة، مشاركة العديد من الأندية الكبيرة حول العالم، كذلك اللاعبين أصحاب الإمكانيات الفنية العالية، والذين يتمتعون بقيمة تسويقية كبيرة، أبرزهم كليان مبابي لاعب ريال مدريد وإيرلينج هالاند لاعب مان سيتي وغيرهم من النجوم المشاركين مع فرقهم في هذه البطولة.

ويتقاسم الثلاثي، كليان مبابي، جود بيلينجهام وإيرلينج هالاند، قائمة أعلى اللاعبين المشاركين في مونديال الأندية، من حيقية القيمة التسويقية بقيمة بلغت 180 مليون يورو لكلا منهم.

قائمة أعلى اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأنديةمن حيث القيمة التسويقية:

1- كليان مبابي، ريال مدريد، 180 مليون يورو.

2- جود بيلينجهام، ريال مدريد، 180 مليون يورو.

3- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 180 مليون يورو.

4- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 170 مليون يورو.

5- جمال موسيالا، بايرن ميونخ، 140 مليون يورو.

6- فالفيردي، ريال مدريد، 130 مليون يورو.

7- كول بالمر، تشيلسي، 120 مليون يورو.

8- رودري، مانشستر سيتي، 110 مليون يورو.

9- جوليان ألفاريز، أتليتكو مدريد، 100 مليون يورو.

10- فيل فودين، مان سيتي، 100 مليون يورو.

ويذكر أن مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، ستقام يوم 15 يونيو الجاري، بين فريقي الأهلي أمام إنتر ميامي، في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك" بإسبانيا.

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