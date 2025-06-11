كتب - يوسف محمد:

أكد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، على صعوبة مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماسكيرانو في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "مباراة الأهلي ستكون صعبة، وعلى الرغم من أن المباراة تقام في ميامي، لكننا لن نشعر بأن اللقاء على ملعبنا بشكل كامل، خاصة وأنه من المتوقع أن يجذب هذا الفريق جمهورا كبيرا خلال المباراة".

وأضاف: "أعتقد أن هذه الفرق، دائما ما تجذب الكثير من الجماهير خلفها، خاصة في مثل هذه البطولات الكبرى، وأتوقع أنه سيكون هناك حضورا كبيرا للجماهير المصرية".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

والجدير بالذكر أن فريق إنتر ميامي يشارك في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كلا من: "النادي الأهلي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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