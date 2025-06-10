بمشاركة وسام أبو علي.. منتخب فلسطين يفشل في التأهل لكأس العالم 2026

كتب- محمد عبدالهادي:

خطف منتخب عُمان تعادلًا ثمينًا أمام نظيره الفلسطيني بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الدولي، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

المباراة شهدت إثارة كبيرة خاصة في شوطها الثاني، حيث افتتح المنتخب الفلسطيني التسجيل عن طريق عدي خروب في الدقيقة 49، مانحًا "الفدائي" الأفضلية في بداية الشوط.

لكن في اللحظات الأخيرة، وتحديدًا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع (90+7)، حصل المنتخب العُماني على ركلة جزاء نجح عصام الصبحي في تحويلها إلى هدف التعادل، ليُنقذ آمال "الأحمر" في مشوار التصفيات.

بهذا التعادل، رفع منتخب عُمان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، ليضمن التواجد في الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

في المقابل، أنهى منتخب فلسطين مشواره عند النقطة العاشرة في المركز الخامس، ويودع التصفيات رسميًا.

وتنص لائحة التصفيات الآسيوية على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع ملحقًا آسيويًا لتحديد بطاقات التأهل الإضافية.