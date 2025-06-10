كتب - يوسف محمد:

أعرب الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بقيادة المارد الأحمر خلال مونديال الأندية، مشيرا إلى صعوبة مراقبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح البطولة.

وقال ريفيرو في تصريحات، عبر شبكة "ESPN" الأمريكية: "سعيد للغاية بوجودي هنا وقيادة الفريق في بطولة كأس العالم، لدينا مسؤولية كبيرة للظهور بشكل جيد في المونديال وسنلعب أمام فرق قوية خلال البطولة".

وأضاف: "من الصعب التحضير لمواجهة ليونيل ميسي، ما يمكن فعله هو أن يكون اللاعب منضبطا أمامه فقط، سنكون بحاجة في بعض الوقت إلى السيطرة على الكرة قبل أن تصل إلى ميسي".

وتابع: "ميسي لاعبا يحتاج إلى مراقبة خاصة عند وصول الكرة إليه، لكنه بالتأكيد اعتاد على هذا الأمر طوال مسيرته ولكن في النهاية هو جزء من فريق قوي ومميز".

واختتم ريفيرو تصريحاته: "سنكون مستعدين بشكل جيد لهذه المواجهة وننتظر ما سيحدث خلال المباراة".

ويذكر أن الأهلي سيلاقي فريق إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثالثة صباحا.

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