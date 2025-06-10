كتب- محمد عبدالهادي:

شارك المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في ولاية ميامي الأمريكية، تحضيرًا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم، على رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب نجوم سابقين مثل البرازيلي رونالدينيو، والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي.

وخلال المؤتمر تم التطرق إلى الترتيبات الخاصة بمباراة الافتتاح التي تجمع الأهلي مع إنتر ميامي، حيث أكد "فيفا" على سعيه لتنظيم مواجهة استثنائية تعكس أهمية الفريقين، خاصة الأهلي الذي يمثل قيمة كبيرة على الصعيد القاري والعالمي لما له من تاريخ مميز في البطولة، إلى جانب إنتر ميامي بصفته الفريق المضيف.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، إلى جانب أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، في مجموعة تعد من أكثر المجموعات إثارة في النسخة القادمة.