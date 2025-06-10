شهد ستاد "الدفاع الجوي" مواجهة كروية دبلوماسية فريدة بين هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وميلينا دي جافيريا، سفيرة كولومبيا بالقاهرة، وذلك على هامش بطولة خوفو الودية التي تستضيفها مصر حاليًا.

وحرصت السفيرتان على استعراض مهاراتهما في كرة القدم، وسط أجواء تملئها الإثارة والندية ولكنها أجواء ودية في الوقت نفسه، مما لفت أنظار كل الحضور.

وهذه اللفتة جاء، على هامش حضور السفيرتين لدعم منتخبي بلديهما المشاركين في بطولة خوفو الودية بمصر، التي تنظمها شركة مودرن سبورت الرائدة.

وعلى الرغم من المنافسة الشديدة بين المنتخبين على أرض الملعب، إلا أن اللقاء بين السفيرتين كان يسوده الروح الرياضية، مما يدل على عمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث تبادلتا الأحاديث الودية والتقطت الصور التذكارية وسط أجواء إيجابية.

وتضم بطولة خوفو الودية أبرز المنتخبات العالمية، التي نجحت في الوصول إلى كأس العالم تحت 20 عاما، برعاية شركة مودرن سبورت بدعم من وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وحضور السفيرتين لمباراة اليوم وحرصهما على متابعة اللقاء، هو دليل على نجاح البطولة في أن تصبح منصة تجمع بين الثقافات وتعزز الروابط الدبلوماسية من خلال الروح الرياضية.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا توتراً دبلوماسياً في الفترة الماضية، بسبب قضايا الهجرة والتجارة، بعد رفض الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو هبوط طائرتين أمريكيتين تقلان مرحلين.

و هو ما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقوم بالرد بتهديدات اقتصادية، منها فرض رسوم جمركية عالية وحظر سفر، بينما رد بيترو برسوم مضادة بنسبة 25٪، ورفض الاعتذار، مطالباً برفع الحصار عن غزة.

وفي أعقاب الأزمة، عُقدت قمة طارئة لدول أمريكا اللاتينية، وافقت خلالها كولومبيا على استقبال المهاجرين، ما أدى إلى تعليق الرسوم والعقوبات وهدأت الأزمة بين البلدين بشكل مؤقت.

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