"متاحة للمشاركة".. صفقة جديدة لمانشستر سيتي قبل كأس العالم للأندية

القاهرة ـ مصراوي:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الجناح الأيمن ريان شرقي، قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، بعقد يمتد حتى صيف عام 2030.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، إلا أن تقارير إعلامية بريطانية وفرنسية أشارت إلى أن قيمة الانتقال بلغت نحو 40 مليون يورو للنادي الفرنسي.

وقدم شرقي، البالغ من العمر 21 عاما، موسما مميزا مع ليون، حيث شارك في 44 مباراة سجل خلالها 12 هدفا، وصنع 20 آخرين، ما لفت أنظار بيب جوارديولا والنادي السماوي.

وأكد نادي مانشستر سيتي في بيانه، أن ريان شرقي أصبح متاحا أمام بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويأتي ضم شرقي في إطار خطة مانشستر سيتي لاستعداداته لبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 15 يونيو حتى 13 يوليو، ولإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب للآمال، فقد خلاله لقب الدوري الإنجليزي، وودع دوري أبطال أوروبا مبكرا، كما خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان النادي قد أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع الجزائري ريان أيت نوري، بالإضافة إلى الحارس ماركوس بيتينيلي من تشيلسي.

ويفتتح مانشستر سيتي مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة الوداد المغربي يوم 18 يونيو، على أن يواجه لاحقا العين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.