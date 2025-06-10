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"في يوم واحد".. ليفربول يختتم استعداداته للموسم الجديد بمواجهتين أمام أتلتيك بلباو

10:04 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

أتلتيك بلباو وليفربول

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القاهرة ـ مصراوي:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن خوض مباراتين وديتين أمام فريق أتلتيك بلباو الإسباني، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025/2026.

وسيلتقي الفريقان في مواجهتين وديتين تقامان على ملعب "أنفيلد" يوم الإثنين 4 أغسطس المقبل، وذلك ضمن برنامج ليفربول التحضيري الذي يسبق مشاركته في مباراة الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس، وانطلاق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراتان في تمام الساعة السابعة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويبدأ ليفربول مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد بمواجهة بريستون يوم 13 يوليو، قبل أن يلتقي أي سي ميلان الإيطالي في 26 من الشهر نفسه، ثم يواجه يوكوهاما مارينوس الياباني في 30 يوليو، ليختتم مبارياته الودية بمواجهة أتلتيك بلباو في 4 أغسطس.

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أتلتيك بلباو ليفربول
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