قبل صدام إنتر ميامي.. ماذا يفعل الأهلي مع أصحاب الأرض بمونديال الأندية ؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يستهل النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، عند الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو ضمن افتتاح النسخة الجديدة من البطولة، وسط طموحات كبيرة لممثل الكرة المصرية.

ويحمل الأهلي في جعبته سجلًا لافتًا أمام الفرق المضيفة في مشاركاته السابقة بكأس العالم للأندية، حيث يمتلك "المارد الأحمر" تفوقًا واضحًا بتحقيقه العلامة الكاملة في جميع المواجهات التي جمعته بأندية البلد المضيف.

سجل مثالي أمام أصحاب الأرض

خاض الأهلي 3 مباريات أمام فريق البلد المنظم في النسخ الماضية، وخرج منتصرًا في كل مواجهة، مسجلًا 6 أهداف مقابل هدفين فقط استقبلتهما شباكه، ليُثبت تفوقه اللافت في مثل هذه المناسبات.

وجاءت نتائج الأهلي أمام أصحاب الأرض كالتالي:

الفوز على سانفريس هيروشيما الياباني بنتيجة 2-1 في نسخة 2012

التفوق على الدحيل القطري بهدف دون رد في نسخة 2020

الفوز على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1 في نسخة 2023

جدول مواجهات الأهلي في نسخة 2025:

15 يونيو: الأهلي × إنتر ميامي (أمريكا)

19 يونيو: الأهلي × بالميراس (البرازيل)

23 يونيو: الأهلي × بورتو (البرتغال)