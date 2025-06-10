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"تنازل عن مستحقاته المالية".. تقارير تكشف اقتراب الوداد من ضم نجم عربي قبل مونديال الأندية

09:42 م الثلاثاء 10 يونيو 2025
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  • عرض 10 صورة
    المهاجم السوري عمر السومة
  • عرض 10 صورة
    النجم السوري عمر السومة
  • عرض 10 صورة
    اللاعب عمر السومة
  • عرض 10 صورة
    عمر السومة
  • عرض 10 صورة
    عمر السومة لاعب منتخب سوريا
  • عرض 10 صورة
    عمر السومة
  • عرض 10 صورة
    عمر السومة مهاجم منتخب فلسطين السابق
  • عرض 10 صورة
    عمر السومة
  • عرض 10 صورة
    المهاجم السوري عمر السومة يحتفل بتسجيله ركلة جزاء ومعادلة النتيجة لمنتخب بلاده امام استراليا (1-1)، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، في 5 تشرين الاول/اكتوبر 2017.
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية أن الوداد المغربي أنهى اتفاقه مع المهاجم السوري عمر السومة، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية، خلال تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن السومة وقع على مخالصة مالية للرحيل عن صفوف فريق العروبة في بلادها بعدما انضم إليه في يناير الماضي 2025.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن صاحب ال 36 عاما، يستعد لتوقيع عقود انتقاله إلى فريق الوداد المغربي، للمشاركة معه في مونديال الأندية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وتنتهي فترة القيد للاعبين الجديد مع الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، اليوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو الجاري.

وشارك السومة خلال الموسم الحالي رفقة فريق العروبة منذ الانضمام إليه في يناير الماضي، في 17 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفًا وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2025 قد أوقعت فريق الوداد رفقة مجموعة تضم مانشستر سيتي، يوفنتوس بجانب العين الإماراتي.

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