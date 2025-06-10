قبل افتتاح مونديال الأندية.. فيفا يجتمع مع ريبيرو لهذا السبب

كتب- محمد عبدالهادي:

في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية، يجتمع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للنادي الأهلي، مع عدد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك قبل خوض الفريق الأحمر أولى مبارياته في البطولة.

وكشف مراسل قنوات "أون سبورت" أن هذه الجلسة الخاصة ستضم أيضًا الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، في لقاء يجمع مدربي الفريقين قبل الصدام المرتقب بينهما ضمن منافسات المونديال.

وتهدف الجلسة إلى مناقشة بعض التعليمات التنظيمية والفنية الخاصة بالبطولة، إلى جانب استعراض التعديلات الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، والتي يسعى "فيفا" لتوضيحها بشكل مباشر للأجهزة الفنية المشاركة لضمان سلاسة التنفيذ والتفاهم على أرض الملعب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الاتحاد الدولي على توحيد الرؤية الفنية لدى المدربين، وضمان التزام الفرق بالتوجيهات الجديدة التي قد يكون لها تأثير مباشر على سير المباريات ومستوى المنافسة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولي ببطولة كأس العالم للأندية رفقة كل من انتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

موعد مباراة الاهلي وانتر ميامي في كأس العالم للأندية

من المقرر ان تقام مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجارى بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.