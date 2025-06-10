أعلن الجهاز الفني لمنتخب فلسطين بقيادة إيهاب أبو جزر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة عمان، في التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2026.

وتنطلق مباراة منتخب فلسطين أمام نظيره المنتخب العماني اليوم، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، في إطار منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد التشكيل تواجد لاعب الأهلي بصفوف فلسطين وسام أبو علي أساسيًا.

ومن المقرر أن يغادر أبو علي إلى الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة عقب المباراة للحاق ببعثة الأهلي التي تستعد للمشاركة بكأس العالم للأندية؛ إذ ستكون المباراة الأولى بافتتاح البطولة أمام إنتر ميامي عند الثالثة فجر يوم الأحد المقبل 15 يونيو.

وجاء تشكيل منتخب فلسطين للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

خط الدفاع: عدي خروب، مصعب البطاط، ميلاد تيرمانيني وأحمد طه.

خط الوسط: تامر صيام، حامد حمدان وعميد محاجنة وأجوستن منظور.

خط الهجوم: عدي الدباغ ووسام أبو علي.

ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية، بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة.

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