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مانشستر سيتي يعزز صفوفه بصفقة قبل كأس العالم للأندية

08:08 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

مانشستر سيتي يعزز صفوفه بصفقة قبل كأس العالم للأند

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القاهرة - مصراوي

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس الإنجليزي ماركوس بيتينيلي قادمًا من فريق تشيلسي، قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات الاستثنائية الخاصة بكأس العالم للأندية.

ووقع بيتينيلي على عقد يمتد لموسم واحد، وسينضم الحارس إلى قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية هذا الشهر.

وسيلعب بيتينيلي دور الحارس الثالث في الفريق، خلف البرازيلي إيدرسون مورايش والألماني ستيفان أورتيغا مورينو.

وجاء هذا التعاقد بعد إعلان مانشستر سيتي، يوم الاثنين،عن رحيل الحارس الكبير سكوت كارسون بعد انتهاء عقده.

ورحل كارسون وهو يبلغ من العمر (39 عامًا) وقد انضم إلى النادي السماوي في عام 2019، وحقق معه 12 لقبًا خلال ستة مواسم، في واحدة من أكثر الفترات نجاحًا في تاريخ المدرب بيب جوارديولا.

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مانشستر سيتي كأس العالم للأندية ماركوس بيتينيلي تشيلسي
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