بوروسيا دورتموند يتعاقد رسميًا مع جوب بيلينجهام

كتب- محمد عبدالهادي:



أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعاقده رسميًا مع جوب بيلينجهام، لاعب وسط فريق سندرلاند الإنجليزي وشقيق نجم ريال مدريد جود بيلينجهام، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأفاد الموقع الرسمي للنادي الألماني بأن اللاعب الإنجليزي الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، وقع عقدًا طويل الأمد يمتد حتى 30 يونيو 2030، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية داخل "سيجنال إيدونا بارك".



وعبّر جوب بيلينجهام عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف بوروسيا دورتموند، مؤكدًا في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد جدًا بكوني جزءًا من هذا النادي العظيم، وأتطلع للمنافسة على الألقاب معه".

وتابع:" أريد أن أساهم في تحقيق النجاحات مع هذه الجماهير الرائعة، وسأبذل كل جهدي لتطوير نفسي والفريق يومًا بعد يوم".



واختتم اللاعب تصريحاته بالإشارة إلى تطلعه للمشاركة بقميص دورتموند في كأس العالم للأندية، قائلاً: "أنا فخور بارتداء القميص الأسود والأصفر في هذا المحفل العالمي".