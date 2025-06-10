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"ثنائي في الصدارة".. أكثر اللاعبين ظهورا مع الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية

07:07 م الثلاثاء 10 يونيو 2025
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    محمد أبو تريكة
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    محمد أبو تريكة (3) (1)
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    احتفال عبداللاه جلال بهدف أبو تريكة
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    حسين الشحات
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    احتفال حسين الشحات (2)
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    احتفال حسين الشحات
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    علي معلول
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    علي معلول لاعب الأهلي1
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    علي معلول لاعب الأهلي2
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    علي معلول لاعب الأهلي
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر.
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    وائل جمعة
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    وائل جمعة
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    وائل جمعة يرفع كأس السوبر مع الأهلي 2013
  • عرض 19 صورة
    وائل جمعة
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كتب - يوسف محمد:

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقا المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة تجمع بين فريق إنتر ميامي الأمريكي أمام النادي الأهلي، يوم 15 يونيو المقبل في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك".

ويضم الأهلي في صفوفه العديد من اللاعبين الذين سبق لهم المشاركة، في أكثر من نسخة سابقة للبطولة، رفقة المارد الأحمر، على رأسهم حسين الشحات الذي شارك مع الفريق في 4 نسخ من قبل.

وشارك الشحات في 4 نسخ من قبل رفقة المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، تمكن خلالهم من خوض 11 مباراة، بالإضافة إلى مشاركته في 4 مباريات في البطولة ذاتها مع فريق العين الإماراتي.

أكثر اللاعبين مشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية عبر التاريخ

1- محمد هاني، 13 مباراة

2- طاهر محمد طاهر، 13 مباراة

3- علي معلول، 12 مباراة.

4- محمد أبو تريكة، 11 مباراة.

5- وائل جمعة، 11 مباراة.

6- حسام عاشور، 11 مباراة.

7- عمرو السولية، 11 مباراة.

8- حسين الشحات، 11 مباراة.

9- أليو ديانج، 11 مباراة.

ويذكر أن نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، يعد هو الهداف التاريخي للفريق في بطولة كأس العالم للأندية، برصيد 4 أهداف.

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