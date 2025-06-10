كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو المقبل، في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتُقام المباراة على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق أمريكا والمكسيك

تُعد مواجهة إنتر ميامي المقبلة هي التاسعة للأهلي أمام أندية الولايات المتحدة الأمريكية وجارتها المكسيك في مختلف البطولات.

وخلال المواجهات الثماني السابقة، حقق المارد الأحمر 3 انتصارات، بينما خسر في 5 مباريات، من بينها مباراتان حُسمتا بركلات الترجيح.

وتعود أول مواجهة للأهلي أمام أندية أمريكا والمكسيك إلى بطولة كأس العالم للأندية عام 2006، حينما واجه كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث، وحقق الفوز بنتيجة 2-1.

وسجل لاعبو الأهلي 8 أهداف في هذه المباريات، بينما استقبلت شباكهم 13 هدفًا.

أما آخر مواجهة جمعت الأهلي بأندية أمريكا والمكسيك فكانت المباراة الودية التي خاضها أمس الاثنين أمام فريق باتشوكا المكسيكي، وخسرها بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

يشارك الأهلي في المجموعة الأولى من البطولة، إلى جانب إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وكان المارد الأحمر قد خاض مباراة ودية صباح أمس الاثنين أمام باتشوكا المكسيكي، استعدادًا لانطلاق البطولة، وانتهت بفوز الفريق المكسيكي بركلات الترجيح.

مواجهات الأهلي وأندية أمريكا والمكسيك

1- الأهلي ضد كلوب أمريكا (مونديال الأندية 2006) – فاز الأهلي 2-1

2- الأهلي ضد باتشوكا (مونديال الأندية 2008) – خسر الأهلي 2-4

3- الأهلي ضد مونتيري (مونديال الأندية 2012) – خسر الأهلي 0-2

4- الأهلي ضد مونتيري (مونديال الأندية 2013) – خسر الأهلي 1-5

5- الأهلي ضد مونتيري (مونديال الأندية 2012) – فاز الأهلي 1-0

6- الأهلي ضد سياتل ساوندرز (مونديال الأندية 2023) – فاز الأهلي 1-0

7- الأهلي ضد باتشوكا (بطولة الإنتر كونتيننتال 2024) – خسر الأهلي بركلات الترجيح

8- الأهلي ضد باتشوكا (ودية 2025) – خسر الأهلي بركلات الترجيح

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