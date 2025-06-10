كتب- محمد عبدالهادي:

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي إنتر ميامي الأمريكي والأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الاستثنائية الجديدة.

وتستحوذ المباراة علي اهتمام العديد من الصحف العالمية لكونها المباراة الافتتاحية للبطولة المرتقبة، خاصة عندما يلتقي الأهلي مع انتر ميامي المخترف في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتحدثت الصحف الأمريكية عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وإنتر ميامي كالتالي:

حذرت صحيفة "ميامي هيرالد" من الاستهانة بقوة الأهلي، الذي يحمل إرثًا تاريخيًا في البطولات الأفريقية، بما في ذلك رقمه القياسي بحصد 12 لقبًا في دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت إلى صعوبة توقع أداء إنتر ميامي، الذي يواجه ضغوطًا جماهيرية وتكتيكية بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

من ناحية أخرى، سلطت صحيفة "ميامي بيتش" الضوء على الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي، بقيادة المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو، مؤكدة أن الفريق المصري معتاد على مواجهة أكبر الأندية العالمية.

وأشارت إلى أن إنتر ميامي، رغم امتلاكه خط هجومي قوي، سيحتاج إلى أكثر من المهارات الفردية لاختراق دفاع الأهلي المنظم.