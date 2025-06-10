كتب - يوسف محمد:

يواصل فريق إنتر ميامي الأمريكي، استعداداته لمواجهة الأهلي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها يوم 15 يونيو الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لفريق إنتر ميامي، عدد من الصور للاعبي الفريق خلال التدريبات، عبر الحساب الرسمي للفريق على "فيس بوك"، وكتب عليها: "العد التنازلي بدأ، مستعد للتحدي القادم".

ويلاقي فريق إنتر ميامي الأمريكي، نظيره النادي الأهلي يوم 15 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام المباراة بين الفريقين، يوم 15 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، على ستاد "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، في إفتتاح البطولة.

ويذكر أن القرعة أوقعت فريق إنتر ميامي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي والنادي الأهلي".

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