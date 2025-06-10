مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

فنلندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

مالطة

تصفيات كأس العالم-آسيا

فلسطين

- -
21:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:15

أستراليا

مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
21:45

السنغال

جميع المباريات

إعلان

"قبل مواجهة الأهلي".. مالك إنتر ميامي يتحدث عن المشاركة في مونديال الأندية.. وموقف ميسي من الاستمرار مع الفريق

05:43 م الثلاثاء 10 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إنتر ميامي الأمريكي
  • عرض 10 صورة
    فريق إنتر ميامي الأمريكي
  • عرض 10 صورة
    ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي
  • عرض 10 صورة
    إنتر ميامي الأمريكي
  • عرض 10 صورة
    فريق إنتر ميامي الأمريكي
  • عرض 10 صورة
    إنتر ميامي
  • عرض 10 صورة
    فريق إنتر ميامي
  • عرض 10 صورة
    ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - 60 مليون دولار
  • عرض 10 صورة
    ميسي لاعب إنتر ميامي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أكد خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أن فريقه سيقدم مستوى مميز في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرا إلى أن فريقيه سينجح في التأهل من دور المجموعات.

ويشارك فريق إنتر ميامي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية رفقة كلا من: "النادي الأهلي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

وقال ماس في تصريحات عبر شبكة "ESPN" الأمريكية: "واثق من قدرتنا في تقديم مستوى جيد في بطولة كأس العالم للأندية 2025".

وأضاف: "أتوقع أننا سنتمكن من تخطي دور المجموعات في مونديال الأندية".

وعن موقفه من استمرار ليونيل ميسي مع الفريق، قال: "أتمنى أن يستمر يختم ميسي مسيرته معنا في الفريق، متفائل بهذا الأمر لأننا قدمنا مجهودا كبيرا ليشعر النجم الأرجنتيني بالراحة داخل الفريق".

واختتم خورخي ماس تصريحاته: "ميسي شخص تنافسي، أتمنى بقائه في صفوف الفريق وأن ننجح في رفع العديد من الكؤوس معا، في الفترة المقبلة".

ويذكر أن فريق إنتر ميامي، سيخوض المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثالثة صباحا.

أقرأ أيضًا:

"يصل 8 صباحًا وراحة 24 ساعة".. خطة الأهلي لتجهيز وسام أبو علي لمباراة إنتر ميامي (خاص)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنتر ميامي الأمريكي خورخي ماس رئيس إنتر ميامي كأس العالم للأندية ليونيل ميسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان