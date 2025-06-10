كتب - يوسف محمد:

أكد خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أن فريقه سيقدم مستوى مميز في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرا إلى أن فريقيه سينجح في التأهل من دور المجموعات.

ويشارك فريق إنتر ميامي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية رفقة كلا من: "النادي الأهلي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

وقال ماس في تصريحات عبر شبكة "ESPN" الأمريكية: "واثق من قدرتنا في تقديم مستوى جيد في بطولة كأس العالم للأندية 2025".

وأضاف: "أتوقع أننا سنتمكن من تخطي دور المجموعات في مونديال الأندية".

وعن موقفه من استمرار ليونيل ميسي مع الفريق، قال: "أتمنى أن يستمر يختم ميسي مسيرته معنا في الفريق، متفائل بهذا الأمر لأننا قدمنا مجهودا كبيرا ليشعر النجم الأرجنتيني بالراحة داخل الفريق".

واختتم خورخي ماس تصريحاته: "ميسي شخص تنافسي، أتمنى بقائه في صفوف الفريق وأن ننجح في رفع العديد من الكؤوس معا، في الفترة المقبلة".

ويذكر أن فريق إنتر ميامي، سيخوض المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثالثة صباحا.

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