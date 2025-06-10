بعثة الوداد المغربي تغادر لأمريكا للمشاركة بكأس العالم للأندية

بعثة فريق الوداد التي غادرت إلى الولايات المتحدة ا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

غادرت بعثة فريق الوداد المغربي اليوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدًا للمشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

ويقص نادي الوداد المغربي شريط مبارياته في كأس العالم للأندية بمواجهة نظيره مانشستر سيتي عند السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2025 قد أوقعت فريق الوداد رفقة مجموعة تضم مانشستر سيتي، يوفنتوس بجانب العين الإماراتي.

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