كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تخفيض أسعار تذاكر مباريات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بنسبة تجاوزت الـ 50% قبل أيام قليلة من انطلاق المحفل العالمي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وذكر موقع The Athletic عبر تقرير لها إلى أن قلة التذاكر المباعة خفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسعار التذاكر من 230 دولارًا إلى 55 دولارًا لجعل مباراة الافتتاح بين إنتر ميامي والأهلي أكثر إثارة.

ولا يشعر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بالقلق بشأن أسعار تذاكر المباريات، مشيرًا إلى أن هناك مشجعين من أكثر من 130 دولة قد اشتروا التذاكر.

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية عند الثالثة فجر يوم الأحد الموافق 15 يونيو بمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي؛ إذ يقعا في مجموعة تضم كذلك ناديي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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