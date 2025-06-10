جوردي ألبا: مباراة الأهلي صعبة.. ومحظوظون بمواجهته على أرضنا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الظهير الأيسر لفريق إنتر ميامي الأمريكي، جوردي ألبا، إن مباراتهم في افتتاح كأس العالم للأندية أمام نظيرهم الأهلي ستكون صعبة.

ويستهل فريق إنتر ميامي مشواره بكأس العالم للأندية 2025 بمواجهة نظيره الأهلي عند الثالثة فجر يوم الأحد الموافق 15 يونيو.

وأضاف صاحب الـ 36 عامًا في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لفيفا اليوم الثلاثاء:"جميع مباريات دور المجموعات في البطولة مميزة ولكن البداية ستكون صعبة ولكننا محظوظون للعب هنا على أرضنا وننتظر دعم الجماهير".

وشدد اللاعب الإسباني الدولي على رغبتهم في ترك بصمة قوية في البطولة؛ إذ تعد المرة الأولى التي يظهر بها فريقهم في محفل عالمي كروي ككأس العالم للأندية:"لدينا أمال كبيرة وحريصون على جعل الجماهير تفخر بنا".

وقال ألبا عن التفاهم بينه ونجم الفريق ميسي:"لقد تشاركنا الملاعب وغرف الملابس لسنوات عديد ولم نفترق سوى لعامين ومحظوظون بتعاوننا في تسجيل الأهداف معًا كل ما نحتاجه فقط نظرة واحدة ليعرف كل مننا كيف يفكر الآخر".

وأتم لاعب إنتر ميامي تصريحاته بقوله:"أعتبر اللعب بجانب ميسي شرفًا لي فأنا إلى جانب أعظم لاعب في كل العصور".

وتضم مجموعة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية بخلاف الأهلي كلاً من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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