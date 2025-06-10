كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، تضامنه مع أهالي غزة وما يتعرضوه لهم هم وأطفالهم.

وقال جوارديولا خلال كلمته بجامعة مانشستر عقب منحه الدكتوراه الفخرية اليوم الثلاثاء:"مؤلم جدًا ما نراه في غزة، إنه يؤلم كامل جسدي، ودعوني أكون صريحًا الأمر ليس إيديولوجيًا الأمر ليس أنا على صواب وأنت مُخطيء إنها عبارة عن حب الحياة عن الاهتمام بجارك؛ نرى أطفالاً في سن الرابعة والخامسة يموتون تحت القصف أو في مستشفيات لم تعد مستشفيات".

وأضاف المدرب الإسباني:"قد يقول البعض إن الأمر لا يخصنا لكنه سيصل إلينا يوماً ما، الأطفال القادمون الذين سيتعرضون للقتل قد يكونون أطفالنا ولكني أرى أولادي عندما أراهم كل صباح منذ بداية الكابوس للأطفال في غزة أنا خائف للغاية وربما هذه الصورة بعيدة عنا جدًا الآن".

وأتم المدرب صاحب الـ 54 عاماً كلمته بقوله:"الأمر يذكرني بقصة غابة تحترق وكل الحيوانات تعيش في رعب ولا يمكنهم إيجاد المساعدة ولكن طائر صغير يطير عائدًا من الماء وهو يحمل نقاط قليلة من الماء ويضحك الثعبان ويسأل، لماذا أنت لن تتمكن من إطفاء النار أبداً ليرد الطائر نعم أعرف فيقول له الثعبان إذا لماذا تفعلها مرة تلو الأخرى فيرد الطائر لهذا أنا أفعل الجزء الخاص بي، الطائر يعرف أنه لن يوقف النار ولكنه يرفض عدم فعل شيء".



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