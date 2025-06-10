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"معادلة أبو تريكة وتخطي بنزيما".. أرقام تاريخية تنتظر نجم الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية

05:00 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025
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    حسين الشحات,
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    حسين الشحات
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    حسين الشحات
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    حسين الشحات
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

ماذا قدم حسين الشحات في النسخ السابقة بمونديال الأندية؟

ويضم الأهلي العديد من النجوم الذين سبق لهم المشاركة، في أكثر من نسخة سابقة للبطولة، على رأسهم حسين الشحات الذي شارك في 5 نسخ سابقة بالبطولة، بواقع 15 مباراة، رفقة كلا من الأهلي والعين الإماراتي.

وكانت أول مشاركة لصاحب الـ 32 عاما في مونديال الأندية، عام 2019 رفقة فريق العين الإماراتي، الذي شارك خلالها في 4 مباريات وتمكن من تسجيل هدف واحد.

وشارك الشحات مع الأهلي في 4 نسخ ببطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم، أعوام: "2021، 2022، 2023، 2024".

وخلال 4 نسخ سابقة شارك فيها الشحات ببطولة كأس العالم للأندية رفقة المارد الأحمر، تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

أرقام تاريخية تنتظر حسين الشحات في مونديال الأندية 2025

ويعد الشحات هو أكثر لاعبي الجيل الحالي في النادي الأهلي، خوضا للمباريات في بطولة كأس العالم بواقع 15 مباراة في البطولة.

ويسعى الشحات أول لاعب في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، الذي يسجل في 5 نسخ مختلفة بالبطولة، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف في 4 نسخ مختلفة ببطولة كأس العالم، متساويا مع النجم الفرنسي كريم بنزيما.

ونجح الشحات في أهدافه الأربعة في مونديال الأندية، خلال النسخ التالية "نسخة 2019 مع العين، في 2021، 2023 وفي نسخة 2024".

كما يسعى الشحات إلى معادلة النجم المصري محمد أبو تريكة، الذي يعد الهداف التاريخي للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف، فيما يأتي الشحات في المركز الثاني بالقائمة برصيد 3 أهداف مع المارد الأحمر في البطولة.

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