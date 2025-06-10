كتب - يوسف محمد:

تحدث المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب غيابه عن مباراة فريقه الودية صباح أمس الإثنين أمام نظيره باتشوكا المكسيكي.

وكان يحيى عطية الله تعرض لإصابة عضلية، خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز، التي جمعتهما في أبريل الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقال عطية الله، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "عدت للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق منذ أسبوعين، جاهز على المستويين النفسي والبدني للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "بداية الموسم كانت جيدة، لكن هناك بعض التعثرات التي تعرضت لها، لكن هذا أمر طبيعي في كرة القدم، تأثرت كثيًرا بسبب الإصابات التي تعرضت لها في الفترة الماضية".

واختتم عطية الله تصريحاته: "الإصابة أبعدتني عن الملاعب لفترة طويلة، هذه المرة الأولى في مسيرتي، التي ابتعد فيها عن الملاعب كل هذه المدة، لذلك كان هذا الأمر صعب علي جسديا وبدنيا".

ويذكر أن اللاعب المغربي، كان قد غاب عن مباراة الأهلي الودية أمس أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، على الرغم من مشاركة الكثير من اللاعبين في المباراة، مما أثار حالة كبيرة من الجدل حول موقف اللاعب من الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

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