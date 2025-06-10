مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

فنلندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

مالطة

تصفيات كأس العالم-آسيا

فلسطين

- -
21:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:15

أستراليا

مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
21:45

السنغال

جميع المباريات

إعلان

مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

12:48 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

تقام عدد من المباريات المهمة اليوم الثلاثاء٬ في تصفيات كأس العالم بأوروبا وآسيا للموسم 2025.

ونعرض لكم في السطور التالية مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة لها كالتالي:

تصفيات كأس العالم - أوروبا

- فنلندا ضد بولندا الساعة ٩:٤٥مساء على قناة بي إن سبورت HD8.

- رومانيا ضد قبرص الساعة ٩:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت.

- لاتفيا ضد ألبانيا الساعة ٩:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD6.

- هولندا ضد مالطة الساعة ٩:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD5.

- سان مارينو ضد النمسا الساعة ٩:٤٥ على قناة بي إن سبورت .

- صربيا ضد اندورا الساعة ٩:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت اكسترا 1.

تصفيات كأس العالم آسيا

اليابان ضد اندونيسيا الساعة ١:٣٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD3.

كوريا الجنوبية ضد الكويت الساعة ٢ مساء على قناة بي إن سبورت HD2.

الصين ضد البحرين الساعة ٢ مساء على قناة بي إن سبورت HD1.

أوزبكستان ضد قطر الساعة ٤:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD1.

الإمارات ضد قيرجيزستان الساعة ٤:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD2.

إيران ضد كوريا الشمالية الساعة ٧ مساء على قناة بي إن سبورت HD4.

فلسطين ضد عمان الساعة ٩:١٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD1.

الأردن ضد العراق الساعة ٩:١٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD3.

السعودية ضد أستراليا الساعة ٩:١٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تصفيات كأس العالم آسيا تصفيات كأس العالم - أوروبا مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة