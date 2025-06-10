مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

تقام عدد من المباريات المهمة اليوم الثلاثاء٬ في تصفيات كأس العالم بأوروبا وآسيا للموسم 2025.

ونعرض لكم في السطور التالية مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة لها كالتالي:

تصفيات كأس العالم - أوروبا

- فنلندا ضد بولندا الساعة ٩:٤٥مساء على قناة بي إن سبورت HD8.

- رومانيا ضد قبرص الساعة ٩:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت.

- لاتفيا ضد ألبانيا الساعة ٩:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD6.

- هولندا ضد مالطة الساعة ٩:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD5.

- سان مارينو ضد النمسا الساعة ٩:٤٥ على قناة بي إن سبورت .

- صربيا ضد اندورا الساعة ٩:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت اكسترا 1.

تصفيات كأس العالم آسيا

اليابان ضد اندونيسيا الساعة ١:٣٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD3.

كوريا الجنوبية ضد الكويت الساعة ٢ مساء على قناة بي إن سبورت HD2.

الصين ضد البحرين الساعة ٢ مساء على قناة بي إن سبورت HD1.

أوزبكستان ضد قطر الساعة ٤:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD1.

الإمارات ضد قيرجيزستان الساعة ٤:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD2.

إيران ضد كوريا الشمالية الساعة ٧ مساء على قناة بي إن سبورت HD4.

فلسطين ضد عمان الساعة ٩:١٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD1.

الأردن ضد العراق الساعة ٩:١٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD3.

السعودية ضد أستراليا الساعة ٩:١٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD1.