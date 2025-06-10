مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كتب - محمد الميموني:
تقام عدد من المباريات المهمة اليوم الثلاثاء٬ في تصفيات كأس العالم بأوروبا وآسيا للموسم 2025.
ونعرض لكم في السطور التالية مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة لها كالتالي:
تصفيات كأس العالم - أوروبا
- فنلندا ضد بولندا الساعة ٩:٤٥مساء على قناة بي إن سبورت HD8.
- رومانيا ضد قبرص الساعة ٩:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت.
- لاتفيا ضد ألبانيا الساعة ٩:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD6.
- هولندا ضد مالطة الساعة ٩:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD5.
- سان مارينو ضد النمسا الساعة ٩:٤٥ على قناة بي إن سبورت .
- صربيا ضد اندورا الساعة ٩:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت اكسترا 1.
تصفيات كأس العالم آسيا
اليابان ضد اندونيسيا الساعة ١:٣٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD3.
كوريا الجنوبية ضد الكويت الساعة ٢ مساء على قناة بي إن سبورت HD2.
الصين ضد البحرين الساعة ٢ مساء على قناة بي إن سبورت HD1.
أوزبكستان ضد قطر الساعة ٤:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD1.
الإمارات ضد قيرجيزستان الساعة ٤:٤٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD2.
إيران ضد كوريا الشمالية الساعة ٧ مساء على قناة بي إن سبورت HD4.
فلسطين ضد عمان الساعة ٩:١٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD1.
الأردن ضد العراق الساعة ٩:١٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD3.
السعودية ضد أستراليا الساعة ٩:١٥ مساء على قناة بي إن سبورت HD1.
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