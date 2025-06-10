كتب - يوسف محمد:

تتجه أنظار كل محبي وعشاق النادي الأهلي، يوم 15 يونيو المقبل إلى ستاد "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، لمتابعة مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي نظيره إنتر ميامي، يوم 15 يونيو المقبل في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك"، في افتتاح النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية.

وتعد هذه المرة الرابعة، الذي يخوض فيها الأهلي المباراة الافتتاحية في مونديال الأندية، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

وتعود أول مشاركة للمارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، إلى عام 2005 في افتتاح مونديال الأندية في هذه النسخة، التي أقيمت في اليابان، انتهى اللقاء آنذاك بفوز الفريق السعودي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب محمد نور.

وفي عام 2006، شارك الأهلي في بطولة كأس العالم الأندية التي تم تنظيمها أيضًا في اليابان، وواجه فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مباراة الافتتاح، تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل.

وكانت آخر المواجهات التي خاضها الأهلي، في افتتاح مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، هى مواجهة فريق أوكلاند سيتي أيضًا في نسخة البطولة عام 2022 بالمغرب، انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وتعد هذه هى المرة العاشرة، التي يشارك فيها المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق له المشاركة في 9 نسخ من قبل بالبطولة بنظامها القديم.

ويذكر أن القرعة التي أجريت في وقت سابق بأمريكا، كانت قد أوقعت النادي الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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