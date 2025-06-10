مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

فنلندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

مالطة

تصفيات كأس العالم-آسيا

فلسطين

- -
21:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:15

أستراليا

مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
21:45

السنغال

جميع المباريات

إعلان

"قبل مباراة إنتر ميامي".. ماذا قدم الأهلي في مبارياته الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية؟

04:32 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي واتحاد جدة كأس العالم 2023_
  • عرض 15 صورة
    من مباراة الأهلي واتحاد جدة
  • عرض 15 صورة
    جانب من مباراة الأهلي واتحاد جدة 2001
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد اتحاد جدة
  • عرض 15 صورة
    الاهلي واتحاد جدة
  • عرض 15 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 15 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 15 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي
  • عرض 15 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 15 صورة
    زيزو بقميص الأهلي
  • عرض 15 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 15 صورة
    فريق الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تتجه أنظار كل محبي وعشاق النادي الأهلي، يوم 15 يونيو المقبل إلى ستاد "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، لمتابعة مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي نظيره إنتر ميامي، يوم 15 يونيو المقبل في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك"، في افتتاح النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية.

وتعد هذه المرة الرابعة، الذي يخوض فيها الأهلي المباراة الافتتاحية في مونديال الأندية، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.

وتعود أول مشاركة للمارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، إلى عام 2005 في افتتاح مونديال الأندية في هذه النسخة، التي أقيمت في اليابان، انتهى اللقاء آنذاك بفوز الفريق السعودي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب محمد نور.

وفي عام 2006، شارك الأهلي في بطولة كأس العالم الأندية التي تم تنظيمها أيضًا في اليابان، وواجه فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مباراة الافتتاح، تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل.

وكانت آخر المواجهات التي خاضها الأهلي، في افتتاح مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، هى مواجهة فريق أوكلاند سيتي أيضًا في نسخة البطولة عام 2022 بالمغرب، انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وتعد هذه هى المرة العاشرة، التي يشارك فيها المارد الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق له المشاركة في 9 نسخ من قبل بالبطولة بنظامها القديم.

ويذكر أن القرعة التي أجريت في وقت سابق بأمريكا، كانت قد أوقعت النادي الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

أقرأ أيضًا:
"مشابهة للأهلي".. مانشستر سيتي يقدم لاعبه الجزائري بطريقة جديدة (فيديو)

"استعداد لمواجهة إنتر ميامي".. موعد المران الجماعي للنادي الأهلي اليوم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي كأس العالم للأندية مونديال الأندية أرقام الأهلي في مباريات كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

إعلان

إعلان