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قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

12:05 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 11 صورة
    زيزو بقميص الأهلي
  • عرض 11 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 11 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 11 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 11 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 11 صورة
    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي
  • عرض 11 صورة
    إنتر ميامي الأمريكي
  • عرض 11 صورة
    فريق إنتر ميامي
  • عرض 11 صورة
    إنتر ميامي الأمريكي
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كتب - يوسف محمد:

أعلنت قناة "إم بي سي أكشن"، نقل مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ونشرت قناة "إم بي سي أكشن"، فيديو ترويجي عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، اليوم الإثنين؛ للإعلان عن نقلها المباراة على الهواء مباشرة.

ويلتقي الأهلي نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا، يوم 15 يونيو الجاري في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، على ستاد "هارد روك".

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كل من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

وكانت قناة "إم بي سي مصر"، أعلنت في وقت سابق أنها ستنقل كافة مباريات الأهلي في مونديال الأندية.

ويذكر أن قناة "إم بي سي مصر"، "إم بي سي أكشن"، يتبعان شبكة قنوات "إم بي سي".

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