كتب - يوسف محمد:

أعلنت قناة "إم بي سي أكشن"، نقل مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ونشرت قناة "إم بي سي أكشن"، فيديو ترويجي عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، اليوم الإثنين؛ للإعلان عن نقلها المباراة على الهواء مباشرة.

ويلتقي الأهلي نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا، يوم 15 يونيو الجاري في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، على ستاد "هارد روك".

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كل من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

وكانت قناة "إم بي سي مصر"، أعلنت في وقت سابق أنها ستنقل كافة مباريات الأهلي في مونديال الأندية.

ويذكر أن قناة "إم بي سي مصر"، "إم بي سي أكشن"، يتبعان شبكة قنوات "إم بي سي".

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