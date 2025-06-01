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مكاسب بيراميدز المادية بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا

11:46 م الأحد 01 يونيو 2025

احتفلات بيراميدز بالتتويج

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القاهرة - مصراوي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن الجوائز المالية الرسمية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025، والتي شهدت زيادات ملحوظة مقارنة بالنسخ السابقة.

وتوج نادي بيراميدز المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب على ملعب 30 يونيو، ليحصد الجائزة المالية الكبرى وقدرها 4 ملايين دولار أمريكي.

ويعد هذا الإنجاز التاريخي إضافة جديدة لسجل الكرة المصرية، ويمنح بيراميدز دفعة معنوية ومالية قوية قبل مشاركته المنتظرة في كأس العالم للأندية 2029.

الجوائز المالية الرسمية لموسم 2024-2025:

البطل: 4 ملايين دولار أمريكي

الوصيف: 2 مليون دولار أمريكي

كل فريق يصل إلى نصف النهائي: 1.2 مليون دولار أمريكي

كل فريق يصل إلى ربع النهائي: 900 ألف دولار أمريكي

المركز الثالث والرابع في دور المجموعات: 700 ألف دولار أمريكي لكل فريق

الأندية المشاركة في الأدوار التمهيدية: 50 ألف دولار أمريكي لكل نادي

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بيراميدز مكاسب بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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