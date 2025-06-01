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علم فلسطين يحضر في احتفالات نهائي دوري أبطال أفريقيا

11:39 م الأحد 01 يونيو 2025
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    احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (6)
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    احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (3)
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القاهرة - مصراوي

في لحظة تاريخية ومؤثرة، شهدت احتفالات نادي بيراميدز بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، رفع لاعب وسط الفريق مهند لاشين علم فلسطين، تعبيرا عن التضامن مع القضية الفلسطينية. جاء ذلك عقب فوز الفريق على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 في إياب النهائي، بعد تعادل الذهاب 1-1، ليحسم بيراميدز اللقب بمجموع 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب .

ويعد رفع علم فلسطين خلال الاحتفالات تكون رسالة تضامن قوية من لاعبي الفريق مع الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وبعد هذا التتويج التاريخي يمنح بيراميدز بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029، ليصبح ثاني نادي مصري يشارك في البطولة العالمية بعد الأهلي.

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دوري أبطال إفريقيا القضية الفلسطينية صن داونز علم فلسطين كأس العالم للأندية
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