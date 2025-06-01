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الاتحاد المصري لكرة القدم يهنئ بيراميدز بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

11:27 م الأحد 01 يونيو 2025
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القاهرة - مصراوي

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئة رسمية لنادي بيراميدز، مشيدا بالإنجاز الذي حققه الفريق.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي: “يتقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بخالص التهاني لنادي بيراميدز ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه، بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، متمنين له دوام التوفيق وللكرة المصرية المزيد من التقدم والازدهار”.

وكان بيراميدز قد حقق فوزا تاريخيا على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1 في إياب نهائي البطولة، بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب، ليحسم اللقب بمجموع 3-2. وسجل هدفي الفريق المصري كل من فيستون مايلي وأحمد سامي، في مباراة شهدت أداء قويا من الفريق السماوي.

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