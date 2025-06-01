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بطلها الشناوي.. 4 لقطات دونت اسم بيراميدز في كتاب التاريخ

11:25 م الأحد 01 يونيو 2025
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    احتفالات بيراميدز (2)
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    احتفالات بيراميدز (3)
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    إنقاذ الشناوي الأول (4)
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    إنقاذ الشناوي الثاني (1)
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    احتفالات بيراميدز (1)
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    حزن لاعبي صن داونز (1)
  • عرض 13 صورة
    إنقاذ الشناوي الثاني (2)
  • عرض 13 صورة
    احتفال أحمد سامي بهدفه في مرمى صن داونز (4)
  • عرض 13 صورة
    احتفال أحمد سامي بهدفه في مرمى صن داونز (2)
  • عرض 13 صورة
    إنقاذ الشناوي الأول (1)
  • عرض 13 صورة
    إنقاذ الشناوي الأول (3)
  • عرض 13 صورة
    إنقاذ الشناوي الأول (2)
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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة بيراميدز وصن داونز التي أقيمت اليوم الأحد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، العديد من اللقطات المؤثرة في سير المباراة.

وافتتح فيستون ماييلي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 23، بعد خطأ فادح من مدافع صن داونز في تشتيت الكرة العرضية التي أرسلها أحمد عاطف قطة.

وبعدها انقذ أحمد الشناوي كرة هدف محقق، بعد مواجه فردية مع لاعب صن داونز تاشريك ماثيوز في الدقيقة 45+6.

وفي الدقيقة 56 أرسل المغربي محمد الشيبي عرضية متقنة والتي قابلها قلب الدفاع أحمد سامي برأسية سكنت الجانب الأيمن من شباك الحارس الجنوب إفريقي ويليامز.

وعاد الحارس أحمد الشناوي للتعملق وإنقاذ شباك بيراميدز من تلقي هدف التعادل في الدقيقة 87، حيث سجل إكرام راينرز هدف تقليص الفارق لصن داونز في الدقيقة 75.

وظلت هجمات الفريق الجنوب إفريقي متواصلة على دفاعات بيراميدز حتى الدقيقة الأخيرة حتى جاءت صافرة التاريخ ونهاية المباراة بفوز الفريق المصري باللقب الأول تاريخيا.

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