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لقاء محتمل ضد باريس.. مسار نادي بيراميدز في بطولة كأس القارات

10:55 م الأحد 01 يونيو 2025

ريال مدريد يحصد كأس إنتركونتيننتال

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كتب - محمد القرِش:

تأهل نادي بيراميدز إلى بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" بعد حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى تاريخيا.

وحصد بيراميدز دوري الأبطال بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف في لقاء الإياب، والتعادل إيجابيا 1-1 بالذهاب.

وسيفتتح الفريق المصري بطولة كأس القارات عندما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول.

والفائز من تلك المباراة يلاقي نادي الأهلي السعودي الحاصل على دوري أبطال آسيا "كأس آسيا وأفريقيا وأمريكا الوسطى" في المباراة الثانية.

ويلاقي بطل الكونكاكاف نظيره بطل الليبرتادوريس في المباراة الثالثة، والفائز منهما يلاقي المتأهل من اللقاء الثاني، على كأس التحدي في المباراة الرابعة.

والمتأهل من المباراة الرابعة يلاقي بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان في المباراة النهائية "كأس القارات للأندية".

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