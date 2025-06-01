أهداف مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)
القاهرة - مصراوي
توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على نظيره ماميلودي صن داونز بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد، 1 يونيو، على ملعب 30 يونيو.
وسجل أهداف بيراميدز كل من فيستون ماييلي في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، بينما أضاف أحمد سامي الهدف الثاني برأسية قوية في الدقيقة 56.
في المقابل، أحرز هدف صن داونز الوحيد اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.
ويعد هذا التتويج هو الأول في التاريخ القاري لنادي بيراميدز، ليسطر اسمه لأول مرة بين أبطال القارة السمراء.
شاهد هدف بيراميدز في شباك ماميلودي صن داونز#دوري_أبطال_إفريقيا #بيراميدز_صن_داونز #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/MuFtxZGtvi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2025
أحمد سامي يضيف الهدف الثاني لبيراميدز في شباك ماميلودي صن داونز#دوري_أبطال_إفريقيا #بيراميدز_صن_داونز #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/OXQb9u8chi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 1, 2025
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