أهداف مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

القاهرة - مصراوي

توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على نظيره ماميلودي صن داونز بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الأحد، 1 يونيو، على ملعب 30 يونيو.

وسجل أهداف بيراميدز كل من فيستون ماييلي في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، بينما أضاف أحمد سامي الهدف الثاني برأسية قوية في الدقيقة 56.

في المقابل، أحرز هدف صن داونز الوحيد اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

ويعد هذا التتويج هو الأول في التاريخ القاري لنادي بيراميدز، ليسطر اسمه لأول مرة بين أبطال القارة السمراء.