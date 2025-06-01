بعد باريس.. بيراميدز يتأهل إلى كأس العالم 2029

كتب - محمد القرش:

تأهل نادي بيراميدز إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2029، بعد حصد بطولة دوري أبطال 2024/25.

وفاز بيراميدز بدوري الأبطال بعد الانتصار على صن داونز بهدفين مقابل هدف في لقاء الإياب، والتعادل إيجابيا 1-1 بالذهاب.

وكان باريس سان جيرمان تأهل إلى مونديال العالم 2029 أمس السبت، بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان بخماسية دون رد بالمباراة النهائية.

وسيكون كأس العالم للأندية 2029 هو النسخة الثانية والعشرون، وهي مسابقة كرة قدم دولية للأندية يُنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن المقرر أن تُقام البطولة في شهري يونيو ويوليو 2029، ومن المُخطط أن تكون الثانية في نظام مُوسع بمشاركة 32 فريقًا.

اقرأ أيضًا:

"جاب طار النادي الأهلي".. خالد الغندور يغني "والله وعملوها الرجالة" بعد فوز بيراميدز

من أين يأتي النادي الأهلي بأمواله؟.. الخطيب يرد



