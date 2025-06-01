كتب - يوسف محمد:

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا اليوم، يوضح خلاله آخر التفاصيل الخاصة بأزمة لاعب وسط الفريق أحمد سيد زيزو، مشيرا إلى موعد انتهاء عقد اللاعب مع الفريق.

وجاء نص بيان نادي الزمالك كالتالي: "قام مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأحد، بإرسال خطابين إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط، يستفسر فيهما عن سبب عدم التحقيق والفصل في الشكوى التي تقدم بها النادي منذ يوم 4 مايو الماضي، بخصوص لاعبه أحمد مصطفى سيد زيزو".

وأكد النادي في خطابه: "أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي في 1 يوليو المقبل، ومن ثم لا يحق له الانتقال إلى أي نادٍ آخر قبل هذا التاريخ".

واختتم: "طالب الزمالك اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بسرعة التحقيق في شكوى النادي، وسرعة الفصل فيها قبل انتهاء تاريخ تعاقد "زيزو" مع النادي".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025.

أقرأ أيضًا:

هشام نصر يمثل نادي الزمالك في اجتماع رابطة الأندية واتحاد الكرة

من أين يأتي النادي الأهلي بأمواله؟.. الخطيب يرد



