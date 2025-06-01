مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

2 1
20:00

ماميلودي صنداونز

كرة السلة

الاتحاد السكندري

59 64
17:00

الأهلي

الملحق المؤهل لكأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

2 1
05:30

كلوب أمريكا

جميع المباريات

إعلان

"هل يمنعه من المشاركة في المونديال؟".. الزمالك يكشف مفاجأة صادمة بشأن عقد زيزو

10:10 م الأحد 01 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    امام عاشور وزيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو لاعب الزمالك1
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو ومحاميه أشرف عبد العزيز بمقر الزمالك
  • عرض 10 صورة
    زيزو 1
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو مع الزمالك
  • عرض 10 صورة
    أحمد زيزو مع منتخب مصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا اليوم، يوضح خلاله آخر التفاصيل الخاصة بأزمة لاعب وسط الفريق أحمد سيد زيزو، مشيرا إلى موعد انتهاء عقد اللاعب مع الفريق.

وجاء نص بيان نادي الزمالك كالتالي: "قام مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأحد، بإرسال خطابين إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط، يستفسر فيهما عن سبب عدم التحقيق والفصل في الشكوى التي تقدم بها النادي منذ يوم 4 مايو الماضي، بخصوص لاعبه أحمد مصطفى سيد زيزو".

وأكد النادي في خطابه: "أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي في 1 يوليو المقبل، ومن ثم لا يحق له الانتقال إلى أي نادٍ آخر قبل هذا التاريخ".

واختتم: "طالب الزمالك اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بسرعة التحقيق في شكوى النادي، وسرعة الفصل فيها قبل انتهاء تاريخ تعاقد "زيزو" مع النادي".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025.

أقرأ أيضًا:

هشام نصر يمثل نادي الزمالك في اجتماع رابطة الأندية واتحاد الكرة

من أين يأتي النادي الأهلي بأمواله؟.. الخطيب يرد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو اتحاد الكرة المصري نادي الزمالك بيان رسمي من الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية