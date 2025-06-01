مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
20:30

بوركينا فاسو

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز التاريخي.. يتوج بنجمة دوري أبطال إفريقيا الأولى ( تغطية خاصة)

09:18 م الأحد 01 يونيو 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    الشيبي
  • عرض 24 صورة
    صن داونز ضد بيراميدز (1)
  • عرض 24 صورة
    مدرب بيراميدز
  • عرض 24 صورة
    احتفال بيراميدز باالهدف
  • عرض 24 صورة
    صن داونز ضد بيراميدز (2)
  • عرض 24 صورة
    صن داونز ضد بيراميدز (3)
  • عرض 24 صورة
    صن داونز ضد بيراميدز (4)
  • عرض 24 صورة
    احتفال ماييلي
  • عرض 24 صورة
    احتفال ماييلي
  • عرض 24 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 24 صورة
    جماهير نهائي دوري الأبطال (2)
  • عرض 24 صورة
    استاد الدفاع الجوي
  • عرض 24 صورة
    جماهير نهائي دوري الأبطال (1)
  • عرض 24 صورة
    قمصان الأهلي من مدرجات بيراميدز
  • عرض 24 صورة
    جماهير صن داونز (3)
  • عرض 24 صورة
    جماهير صن داونز (1)
  • عرض 24 صورة
    جماهير صن داونز (2)
  • عرض 24 صورة
    صن داونز ضد بيراميدز (1)
  • عرض 24 صورة
    فريق صنداونز
  • عرض 24 صورة
    صن داونز ضد بيراميدز (2)
  • عرض 24 صورة
    صن داونز ضد بيراميدز (1)
  • عرض 24 صورة
    جماهير صن داونز (4)
  • عرض 24 صورة
    كأس دوري أبطال أفريقيا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

يلاقي فريق بيراميدز اليوم نظره صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ويطمح فريق بيراميدز اليوم إلى الخروج بنتيجة إيجابية، تمكنه من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، فيما يسعى صن داونز إلى حصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، التي جمعت بين الفريقين في جنوب أفريقيا.

جماهير الأهلي والزمالك حاضرة في مدرجات بيراميدز بنهائي دوري الأبطال (صور)

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق صافرة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي بقيادة المدرب، ميجيل كارودوسو، التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"تعرفه الفرق المصرية".. أبرز المعلومات عن حكم نهائي دوري الأبطال بين بيراميدز وصن داونز

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اليوم نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موتسيبي رئيس "كاف" يصل القاهرة.. ما القصة؟

في أجواء تترقبها جماهير القارة السمراء، وصل اليوم الأحد إلى القاهرة باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، لحضور المواجهة الحاسمة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز اليوم الأحد 1 يونيو، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لعنة خارج الديار.. ماذا ينتظر صن داونز أمام بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد الدفاع الجوي، حيث يستضيف بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في لقاء حاسم بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز بث مباشر مباراة بيراميدز صن داونز دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز وصن داونز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"هل يمنعه من المشاركة في المونديال؟".. الزمالك يكشف مفاجأة صادمة بشأن عقد زيزو

إعلان

إعلان

إنجاز تاريخي.. الرئيس السيسي يهنئ بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيا
* بيراميدز يتوج بنجمة دوري أبطال إفريقيا الأولى ( تغطية خاصة)
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية