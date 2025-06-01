يلاقي فريق بيراميدز اليوم نظره صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ويطمح فريق بيراميدز اليوم إلى الخروج بنتيجة إيجابية، تمكنه من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، فيما يسعى صن داونز إلى حصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، التي جمعت بين الفريقين في جنوب أفريقيا.

جماهير الأهلي والزمالك حاضرة في مدرجات بيراميدز بنهائي دوري الأبطال (صور)

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق صافرة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي بقيادة المدرب، ميجيل كارودوسو، التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"تعرفه الفرق المصرية".. أبرز المعلومات عن حكم نهائي دوري الأبطال بين بيراميدز وصن داونز

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اليوم نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موتسيبي رئيس "كاف" يصل القاهرة.. ما القصة؟

في أجواء تترقبها جماهير القارة السمراء، وصل اليوم الأحد إلى القاهرة باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، لحضور المواجهة الحاسمة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز الجنوب أفريقي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز اليوم الأحد 1 يونيو، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/25. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لعنة خارج الديار.. ماذا ينتظر صن داونز أمام بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ستاد الدفاع الجوي، حيث يستضيف بيراميدز نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في لقاء حاسم بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)