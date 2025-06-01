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هدف بيراميدز الأول في مرمى صن داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

09:08 م الأحد 01 يونيو 2025

خلال مباراة بيراميدز وصن داونز

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القاهرة - مصراوي
نجح فريق بيراميدز في تسجيل هدف التقدم أمام صن داونز، وذلك عن طريق اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.
وتقام المباراة حاليا على ملعب 30 يونيو، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/2025.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا.
وفي حال انتهت مواجهة الإياب بهذه النتيجة، سيتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا، ليحقق أول بطولة قارية في تاريخه.

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بيراميدز صن داونز دوري أبطال أفريقيا
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