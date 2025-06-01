هدف بيراميدز الأول في مرمى صن داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)
القاهرة - مصراوي
نجح فريق بيراميدز في تسجيل هدف التقدم أمام صن داونز، وذلك عن طريق اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.
وتقام المباراة حاليا على ملعب 30 يونيو، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/2025.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا.
وفي حال انتهت مواجهة الإياب بهذه النتيجة، سيتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا، ليحقق أول بطولة قارية في تاريخه.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 بيراميدز يتقدم!— عمرو (@bt3) June 1, 2025
بيراميدز بطل أفريقيا رسميًا بهذه النتيجة يا رفاق 🔵✅
pic.twitter.com/1pYwsB4WOR
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