كتب - محمد القرش:

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق صافرة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي.

والتقطت عدسة "مصراوي" المتواجدة في استاد الدفاع الجوي، جماهير ترتدي قمصان الأهلي والزمالك في المدرجات.

كما حرص عدد من الجماهير الجنوب إفريقية على حضور المباراة النهائية من أجل مؤازرة فريقهم صن داونز.

وفي سياق متصل، يدخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

دكة البدلاء: شريف إكرامي، علي جبر، كريم حافظ، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي، يوسف أوباما، أحمد توفيق.