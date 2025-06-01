مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 0
20:00

ماميلودي صنداونز

كرة السلة

الاتحاد السكندري

59 64
17:00

الأهلي

الملحق المؤهل لكأس العالم للأندية

لوس أنجلوس

2 1
05:30

كلوب أمريكا

جميع المباريات

إعلان

لاعب باريس سان جيرمان يتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

07:46 م الأحد 01 يونيو 2025

باريس سان جيرمان يحتفل بدوري أبطال أوروبا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

توج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ونجح ديمبلي، في حصد لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي رفقة باريس سان جيرمان، عقب الفوز أمس على حساب نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

وشارك ديمبيلي خلال الموسم الحالي رفقة باريس سان جيرمان، في 15 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وبشكل عام شارك صاحب الـ 28 عاما، خلال الموسم الحالي رفقة الفريق الفرنسي في 49 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 33 هدفا وتقديم 15 تمريرة حاسمة.

وكان ديمبيلي انتقل إلى باريس سان جيرمان، في أغسطس 2023 قادما من فريق برشلونة الإسباني، مقابل 50 مليون يورو.

أقرأ أيضًا:

رسميا.. أفضل 11 لاعبا في دوري أبطال أوروبا 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال أوروبا عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب إنتر ميلان الإيطالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جماهير الأهلي والزمالك حاضرة في مدرجات بيراميدز في المباراة النهائية (صور)

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية