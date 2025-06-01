لاعب باريس سان جيرمان يتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

كتب - يوسف محمد:

توج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ونجح ديمبلي، في حصد لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي رفقة باريس سان جيرمان، عقب الفوز أمس على حساب نظيره إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

وشارك ديمبيلي خلال الموسم الحالي رفقة باريس سان جيرمان، في 15 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وبشكل عام شارك صاحب الـ 28 عاما، خلال الموسم الحالي رفقة الفريق الفرنسي في 49 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 33 هدفا وتقديم 15 تمريرة حاسمة.

وكان ديمبيلي انتقل إلى باريس سان جيرمان، في أغسطس 2023 قادما من فريق برشلونة الإسباني، مقابل 50 مليون يورو.

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