بيراميدز يحصد دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في التاريخ

متابعة - محمد القرش:

حصد نادي بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في التاريخ، بعد الفوز على صن داونز بهدفين مقابل هدف في مباراة الاياب (3-2 بمجموع المباراتين).

سجل أهداف بيراميدز: فيستون ماييلي، أحمد سامي.

سجل هدف صن داونز: إكرام راينرز.

تشكيل بيراميدز

حارس المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – أحمد سامي – محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين – وليد الكرتي – بلاتي توريه – أحمد عاطف قطة – رمضان صبحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

تشكيل صن داونز

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موداو - كيكينا - ليبوسا - موديبا.

خط الوسط: موكوينا - الليندي - أدامز.

خط الهجوم: ماثيوز - راينرز - ريبيرو.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي.

ملخص مباراة بيراميدز وصن داونز

بداية المباراة

عرضية من محمد حمدي داخل منطقة الجزاء لكن مرت من أمام أحمد عاطف قطة في الدقيقة 11.

فيستون ماييلي يسجل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 23

بطاقة صفراء لأحمد عاطف قطة في الدقيقة 26

سقوط الشناوي على أرضية الملعب للإصابة في الدقيقة 32

سقوط الشيبي للإصابة في الدقيقة 35

حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

دخول ديفين لونجا بدلا من موديبا في الدقيقة 46

أحمد سامي يسجل هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 56

محاولات من لاعبي صن داونز لتقليص النتيجة

بطاقة صفراء لموكوينا في الدقيقة 69

راينرز يسجل هدف صن داونز الأول في الدقيقة 75

دخول إبراهيم عادل بدلا من رمضان صبحي في الدقيقة 78

نزول أحمد توفيق بدلا من محمد الشيبي في الدقيقة 89

حكم المباراة يحتسب 10 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بفوز بيراميدز.